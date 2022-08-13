وزير القوى العاملة لـ«المال»: جاهز لخدمة الوطن وسأهتم بكافة الملفات

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد إنه سيخدم الوطن في كافة المناصب ومستعد لذلك.

وأضاف شحاتة في تصريحات خاصة لـ”المال”، “لسه ما دخلتش الوزارة وسأهتم بكافة الملفات عند الوصول إليها وعقد اجتماعات مع مسئوليها”.

ووافق مجلس النواب على تولي حسن محمد شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لحقيبة وزارة القوى العاملة.

وترصد “المال” أبرز المعلومات الخاصة بوزير القوى العاملة الجديد والمناصب التي تولاها وهي:

رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي.

رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي.

شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

أصبح رئيسا لاتحاد العمال للدورة النقابية 2022/ 2026.

وينتظر شحاتة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وحصر تلك العمالة لضمان حصول هؤلاء العمال علي كافة حقوقهم .