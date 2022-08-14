وزير القوى العاملة: ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد يتصدر الأولويات

قال حسن شحاته وزير القوى العاملة الجديد، إنه سيعمل على استكمال جميع الملفات الخاصة بالوزارة، وعلى رأسها ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مضيفاً أنه من المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات الوزارة.

كان «شحاتة» يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للدورة النقابية 2026/2022 وشغل أيضا رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة «مصر للطيران للشحن الجوى».

وأكد فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الاهتمام بالعمالة أحد أهم الملفات الجارى العمل عليها، مطالبا الجميع بدعمه لمواجهة التحديات التى تحتاج إلى حلول عاجلة وجذرية.

وينتظر «شحاته» عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وحصرها لضمان حصول هؤلاء العمال على جميع حقوقهم.

كما يسعى إلى ضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى لدخول ملايين العمال به فى منظومة حقوق العمال، مع مراعاة قرارات الدولة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، و تنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال، الذين خالفوا تطبيق أحكام قانون العمل، وعلى رأسها الفصل التعسفى.