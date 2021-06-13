وزير القوى العاملة : «المليون فرصة عمل» ضمن مبادرة حياة كريمة (فيديو)

مؤكدا أن الفكرة قائمة على النمو التدريجي لكل مشروع

أكد محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، أن مبادرة المليون فرصة عمل مع القطاع الخاص ستعمل على تحقيق نتائج إيجابية على المستوي العام، وعلى مدار السنوات القادمة بحيث أن الفكرة قائمة على النمو التدريجي لكل مشروع.

وقال سعفان خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج “صالة التحرير” إن كافة أعمال وزارة القوى العاملة تتم من خلال مبادرة حياة كريمة من حيث توفير فرص عمل جيدة للشباب والفتيات.

وأضاف سعفان أن معدل البطالة انخفض من 14٪ في 2013 إلى 7.2٪ في 2021 نتيجة المشروعات القومية الكبرى التي قامت بتوفير فرص عمل لكافة الأيدي العاملة.

وأشار إلى أنه المشروع الصغير والمتوسط أن طلب 10 عمال بإجمالي 100 ألف مشروع سيصل عدد العاملين إلى مليون عامل، وذلك يعمل على خفض مستوى معدلات البطالة.