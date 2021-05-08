وزير القدس: صمود أسطوري في معركة البوابات الإلكترونية أمام الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال إن الوضع الآن في القدس غاية في الصعوبة والتعقيد ،

أكد الدكتور فادي الهدمي وزير شئون القدس، إن ما يحدث الآن في القدس هو محاولة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتقام من المقدسيين جراء صمودهم أمام قوات الاحتلال، مشيرا إلى ما قاموا به من صمود أسطوري في معركة البوابات الإلكترونية في القدس و في باب الرحمة وإثبات أن هوية القدس فلسطينية عربية إسلامية مسيحية.

وقال الهدمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إن الوضع الآن في القدس غاية في الصعوبة والتعقيد ، حيث أن قوات الاحتلال تقوم منذ أمس وحتي تلك اللحظة بالاعتداء على المصليين في المسجد الأقصى و في منطقة باب العامود و باب الأقباط و السلطان سليمان و كل الأحياء في القدس .

واضاف الهدمي ، أن قوات الاحتلال تريد إخلاء حي الشيخ جراح من ساكنيه و الذي يصل عددهم إلى 28 عائلة ، على الرغم من حصولهم على أوراق ثبوتية تؤكد ملكيتهم وذلك من الاردن ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والأرشيف العثماني .

وأشار وزير شئون القدس، الي أن إسرائيل تدعي ملكيتها للحي و أنه يهودي لتحويله الي مستوطنة اسرائيلية وذلك ادي الي المواجهات التي تدور الان بين المقدسيين وقوات الإحتلال .