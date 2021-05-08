سيـــاســة

وزير القدس: صمود أسطوري في معركة البوابات الإلكترونية أمام الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

قال إن الوضع الآن في القدس غاية في الصعوبة والتعقيد ،
محمد مجدي 12:53 ص, الأحد, 9 مايو 21 12:53 ص, الأحد, 9 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور فادي الهدمي وزير شئون القدس، إن ما يحدث الآن في القدس هو محاولة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتقام من المقدسيين جراء صمودهم أمام قوات الاحتلال، مشيرا إلى ما قاموا به من صمود أسطوري في معركة البوابات الإلكترونية في القدس و في باب الرحمة وإثبات أن هوية القدس فلسطينية عربية إسلامية مسيحية.

وقال الهدمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر ، إن الوضع الآن في القدس غاية في الصعوبة والتعقيد ، حيث أن قوات الاحتلال تقوم منذ أمس وحتي تلك اللحظة بالاعتداء على المصليين في المسجد الأقصى و في منطقة باب العامود و باب الأقباط و السلطان سليمان و كل الأحياء في القدس .

اقرأ أيضا  الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى ويسمح بمسيرة للمستوطنين

واضاف الهدمي ، أن قوات الاحتلال تريد إخلاء حي الشيخ جراح من ساكنيه و الذي يصل عددهم إلى 28 عائلة ، على الرغم من حصولهم على أوراق ثبوتية تؤكد ملكيتهم وذلك من الاردن ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والأرشيف العثماني .

وأشار وزير شئون القدس، الي أن إسرائيل تدعي ملكيتها للحي و أنه يهودي لتحويله الي مستوطنة اسرائيلية وذلك ادي الي المواجهات التي تدور الان بين المقدسيين وقوات الإحتلال .

اقرأ أيضا  أردوغان: نسعى لاستعادة الوحدة التاريخية السياسية مع شعب مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

مصر تدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة بغرب كابول

سمر السيد 1:14 ص, الأحد, 9 مايو 21

الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى ويسمح بمسيرة للمستوطنين

المال - خاص 11:16 م, السبت, 8 مايو 21

النيابة تفتح تحقيقا في غرق 6 وإصابة 7 بغرفة صرف صحي بمركز العدوة

المال - خاص 11:04 م, السبت, 8 مايو 21

بلومبرج: إثيوبيا تواجه ضغوط قد تدفعها إلى تأجيل الانتخابات

أيمن عزام 10:33 م, السبت, 8 مايو 21

الرئيس الكونغولي يطرح مبادرة حول «سد النهضة».. والسودان : موقفنا ثابت

المال - خاص 10:29 م, السبت, 8 مايو 21

السيسي لرئيس الاتحاد الإفريقي: مصر لن تقبل مساسا بأمنها المائي ولابد من اتفاق حول سد النهضة

المال - خاص 10:15 م, السبت, 8 مايو 21