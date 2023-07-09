وزير العمل يوجه المديريات بمضاعفة الجهود نحو التدريب المهني وحصر وتشغيل ذوي الهمم

وجه وزير العمل حسن شحاتة، مديري مديريات العمل بكل المحافظات بضرورة تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ خطط الوزارة نحو الاستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد على الاستعداد لخطة التدريب المهني الجديدة “2023-2024″، والتي تستهدف تدريب الشباب على مهن يحتاج إليها سوق العمل، عن طريق أكثر من 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل منتشرة في المحافظات،

كما حث الوزير، مديري المديريات بتكثيف الجهود أيضا في توفير فرص عمل حقيقية للشباب تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل، والإسراع في الإنتهاء من خطة حوسبة العمل داخل المديريات خاصة في مجالات التفتيش، ومتابعة ومراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت.

وأكد الوزير في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد مع مديري المديريات والمنعقد بديوان عام الوزارة أهمية الدور الذي تلعبه المديريات في خدمة المواطنين ،وتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت،مشيرا إلى أن هذا الدور يجب أن يتضاعف خلال الفترة المقبلة.