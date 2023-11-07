وزير العمل يفتتح اليوم فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 بالقاهرة

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 14 في القاهرة، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتنظم هذا الحدث السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة “الجابرية للمعارض الكويتية”، تحت عنوان “الكويت في مصر”، بأحد فنادق القاهرة، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عددِ من الوزراء، وغانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، وبمشاركة 80 جهة حكومية وخاصة مصرية وكويتية بمختلف القطاعات، في أكبر تجمع “كويتي مصري” يُسهم في تدعيم أواصر الترابط بين البلدين.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل فإن هذا الحدث السنوي يُرسخ العلاقات الثنائية بين البلدين، ويَعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما جرى انعقاده على مدار 13 دورة بشكل منتظم، امتدادًا لعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مُختلف الملفات والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.