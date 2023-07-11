وزير العمل يستعرض تجربة مصر في التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل غدا بمدريد

يتوجه وزير العمل حسن شحاتة غدا الأربعاء إلى العاصمة الإسبانية مدريد ، للمشاركة فى الاجتماع الذي ينظمه “الاتحاد من أجل المتوسط”، والذي يضم في عضويته 43 دولة منها 28 من الاتحاد الأوروبي و15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط .

تأسس “الاتحاد من أجل المتوسط ” في عام 2008 بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا ، وبلدان جنوب المتوسط .

وينعقد الاجتماع تنسيقا بين “الاتحاد من أجل المتوسط”، ومؤسسة “اناليندا”، تماشيا مع “العام الأوروبي للمهارات 2023”.

وسيناقش ملف “المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني”، ودعم التحولات “الديموغرافية والرقمية والخضراء “.

وسوف يعرض الوزير حسن شحاتة تجربة الدولة المصرية في مجال التدريب المهني الذي تنفذه الوزارة ، وربطه باحتياجات سوق العمل ، وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لدعم وتطوير هذا الملف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بشأن التدريب المهني وأهمية تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج .

يشارك في الاجتماعات ممثلو بلدان “الاتحاد من أجل المتوسط”، ومنهم : جواكوين بيريز سكرتير الدولة للتشغيل والاقتصاد الاجتماعي بإسبانيا ، ونيكولاس شميت المفوض الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعية ، واريج حوامدة سفيرة الأردن بإسبانيا ، والأميرة ريم على رئيس مؤسسة اناليندا ، وناصر كامل السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط ، وعدد من وزراء العمل حول العالم ، وممثلي مؤسسات التدريب الأوروبية.