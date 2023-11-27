وزير العمل يزور «السويسرية للملابس الجاهزة» ببني سويف لتعزيز الإنتاج

تفقّد حسن شحاتة، وزير العمل، بجانب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض في بني سويف.

وجاء ذلك في إطار جولة الوزير داخل مواقع عمل وإنتاج بالمحافظة، حيث حثّ الإدارة والعمال على العمل والحوار لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

وسلّم الوزير، خلال الجولة، عقود عمل لذوي همم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وشرح السيد باسم سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة للوزير، نشاط الشركة ودورها في التنمية وتوفير فرص العمل، وجهود الإدارة في توفير بيئة عمل لائقة وصحية.

يشار إلى أن مصنع السويسرية للملابس القطنية يتم تصدير منتجاته من الـ”بنطلون” للخارج بنسبة 100% بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنويًّا، وينتج 7 آلاف قطعة يوميًّا بأيادي عمالة مصرية تصل إلى ما يقرب من 3000 عامل وعاملة معظمهم من أبناء بني سويف.

جدير بالذكر أن مصنع السويسرية تابع لمجموعة شركات عرفة التي تمتلك مجمعًا صناعيًّا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 الف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها على 25% من مساحة الأرض الكلية،

وهي: الشركة السويسرية للملابس القطنية “منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع و تصدير الملابس الكاجوال لأرقى ماركات الازياء العالمية”،

وشركة “كريستال فور ماكينك شيرتس” المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة، ومن أهم عملائها Massimo Dutti وBen Sherman وBrooks Brothers وTED Baker، وArmani، وCintus، وغيرها،

إلى جانب “شركة كاميجيت” للملابس الجاهزة التي تم إنشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة وبيت الأزياء العالمى Ermenegildo Zegn.

يشار إلى أن مجموعة شركات عرفة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الادارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفًا رئيسيًّا لكبار المستثمرين، فضلًا عن دورها فى توفير 10 آلاف فرصة عمل، في جميع فروعها،

كما أن الشركة تلتزم بأعلى معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلى عملائها، حيث إن هناك قسمًا خاصًّا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفَق عليها لضمان جودتها.

وبحسب مجلس الإدارة، تفتخر الشركة بتوظيف ما يقارب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهم حضانة بهيكل إدارى كامل لتعليم أطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجانى،

كما توفر للعاملين كل وسائل الرعاية، بما في ذلك المساهمة في توفير مجمع سكنى لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهي.

وبدأ وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف، استقبله خلالها المحافظ د. محمد هاني غنيم، وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف..

الجولة بدأت بلقاء مع السيد المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.

وشهد الوزير معرض منتجات، وحفل تخرُّج الدفعة الأولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهن، وتسليم المُتفوقات جوائز تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، بالتعاون مع “شركاء دوليين”.

وتشمل جولة الوزير في بني سويف أيضًا لقاء مع “طرفي الإنتاج” داخل مواقع العمل بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية رائدة في مجال صناعة الخميرة؛ وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، وتأكيد دعم الدولة للاستثمارين المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح “أطراف العمل”.

وسَلّم الوزير، خلال جولته، في المصنعين عقود عمل لذوي همم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.

ويختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا”، المنعقدة بمقر جامعة النهضة،والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.

يضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة بني سويف مع وزير العمل: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،

وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية،

وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم،

ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وشيماء محمود، وأمنية عبد الحميد من المكتب الفني للوزير.