وزير العمل ومدير المعهد القومي للاتصالات يفتتحان ملتقى هواوي الرابع «Hire4»

افتتح كل من الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات ملتقى هواوي الرابع Hire4، والذي يستهدف توفير فرص عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك للخريجين والخريجات الذين تم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي هذا الملتقى HIRE4 ضمن جهود شركة هواوي التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ وبحضور أكثر من 3500 من الشباب ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، كما يتضمن الملتقي فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات خبراتهم المختلفة.

ويشارك في الملتقى أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في عدد من القطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك منها، “أورنج” و”ا اتصالات من e&” و”We” و”جيزة سيستمز” و”ألكان سي أي تي” و”تليتيك” وكيان أي تي” و”مجموعة طلعت مصطفي” و”البنك الأهلي المصري” و “البنك العربي الإفريقي الدولي” وغيرهم.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل عن سعادته بالمشاركة في ملتقى هواوي التوظيفي السنوي الرابع Hire، الامر الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التعاون والتنسيق مع كل شركاء التنمية في الداخل والخارج لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات خاصة للشباب من خلال دعمهم ببرامج التدريب المعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول لسوق العمل.

كما أكد اعتزاز الوزارة بالتعاون مع كيان رائد مثل شركة هواوي التي تتبنى استراتيجية تتطابق مع رؤية الدولة في اتجاه تعزيز الابتكار وتوفير حلول قائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن بناء قدرات الشباب بما يتناسب مع احتياجات الوظائف بهدف خلق قيمة مضافة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في مصر”.

كما أشار الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن قصة نجاح المعهد القومي للاتصالات مع شركة هواوي بدأت منذ 2019 في إطار تعاون الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركة لبناء المواهب والمهارات من الشباب لتوفير الكفاءات بشرية لخدمة سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وذلك في مختلف المجالات منها شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وأضاف انه خلال هذه الفترة قام المعهد بتدريب واعتماد 1000 مدرب والذين بدورهم قاموا بتدريب 35 ألف متدرب على مستوى الجمهورية وحصل منهم 10 آلاف على شهادات من هواوي العالمية، وزاد عدد أكاديميات هواوي بالفروع التابعة للمعهد لتصل إلى 80 أكاديمية في محافظات مصر المختلفة.

من جانبه، قال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: “نحرص على تنظيم ملتقى هواوي التوظيفي Hire سنويًا، بما يؤكد دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة للكوادر المتميزة الذين تم تدريبهم على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات، الأمر الذي من شأنه دفع عملية التحول الرقمي في مصر”.

وأضاف ليو، ان الاقتصاد الرقمي المستدام يتطلب مجموعة كبيرة من المواهب المحلية القادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات، وبالتالي، نسعى جاهدين على مدار أكثر من 23 عاماً على الاستثمار بشكل مستمر في برامج التدريب والتأهيل لبناء القدرات الرقمية وتوسيع قاعدة الكفاءات لضمان بناء الكوادر التي تمتلك المهارات اللازمة لتحقيق الاقتصاد الرقمي، في إطار رؤية مصر 2030.

يأتي انعقاد مُلتقى HiRE التوظيفي الرابع لمنظومة بناء القدرات، استكمالاً لاستراتيجية هواوي؛ والدور الهام الذي يقدمه برنامج بنك القدرات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (iTB) وأكاديميات هواوي في إطار تنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن منظومة هواوي لبناء القدرات تتكون من ثلاث مراحل، أولها مرحلة “الوصول”، والتي تهدف إلى التواصل مع طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحديثي التخرج في مختلف الجامعات المصرية.

وتركز المرحلة الثانية على “التدريب” لتطوير مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ثم تأتي المرحلة الثالثة “التوظيف “، وهي مصممة لتوفير فرص عمل للطلاب والمواهب المتميزة وسد الفجوة الرقمية بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب المصري.

الجدير بالذكر ان شركة هواوي قد تمكنت من إنشاء أكثر من 82 أكاديمية في أكثر من 45 جامعة حكومية وخاصة وبعض الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن، واستطاعت الوصول لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة، وتدريبهم على أحدث التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات وغيرها، إضافة إلى تأهيل 1000 مدرب بين أستاذ ومدرس جامعي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بينما حصل عشرة آلاف (10000) مُتدرب من محافظات مصر المختلفة على شهادات هواوي الدولية المعتمدة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي لتصبح مصر صاحبة الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.