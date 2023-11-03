وزير العمل: ملف التعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه باحتياجات سوق العمل هدف رئيسى للجمهورية الجديدة

قال وزير العمل حسن شحاتة إن جميع مؤسسات الدولة الوطنية تتعامل بشكل متكامل في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعد نموذجا يحتذى به في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، مضيفًا أن ملف التعليم الفني والتدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل هدف رئيسي من أهداف الجمهورية الجديدة.

وتابع الوزير خلال مشاركته مساء أمس بكلمة في احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و شركة “تأهيل لتنمية مهارات التَمَيُز”، أن تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأضاف “شحاتة”: نحن أمام هدف واحد مشترك، نعمل سويا من أجله، وهو صِناعة جيلِ جديد، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادر على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل واحتياجاته في ظل الجمهورية الجديدة.