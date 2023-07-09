وزير العمل: تعيين 8 آلاف و303 من ذوي الهمم في 6 أشهر

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل تعيين 8 آلاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023، وذلك في إطار تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديريات على مستوى الجمهورية مستمرة في سياسة “الحصر والتدريب والتشغيل”، حيث قامت خلال الـ6 أشهر الماضية بحصر 15 ألفا و890 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملاً، والتي تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة، ويعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و 859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و126 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و623 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 50 ألفاً و 530 عاملاً.

وأكد الوزير خلال اجتماعه صباح اليوم بمقر الوزارة بعدد من مديرى المديريات على مستوى الجمهورية الاستعدادات الجارية لتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة 2023-2024، وذلك من شهر يوليو 2023 ، موضحا الانتهاء من تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام المالى السابق 2022-2023،والتي تم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية لعدد 49 مهنة،استفاد منها 9448 شابا فتاة، وتراوحت مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.