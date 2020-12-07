وزير العدل: 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة الإجراءات

قال إن 2000 جنيه فقط هو أقصي رسم تسجيل ملكية في الشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة الإجراءات.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

ونفى أن يكون سبب عدم الإقبال على التسجيل لارتفاع التكاليف، قائلاً : “2000 جنيه فقط هو أقصي رسم تسجيل ملكية في الشهر العقاري والرسوم الباهظة لتسجيل العقارات لا تخص الشهر العقاري لكنها تخص نقابة المحامين والضرائب”.

وكشف وزير العدل أنه في إطار تيسير الاجراءات الخاصة بتسجيل العقارات فقد تم إضافة مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر.

وأضاف: “أضفت مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر وتطبيق المادة 35 مكرر من الشهر العقاري سيتم العمل بها في مارس المقبل”.

كان مجلس النواب قوافق في أغسطس الماضي على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون ‎رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده،عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.