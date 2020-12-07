عقـــارات

وزير العدل: 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة الإجراءات

قال إن 2000 جنيه فقط هو أقصي رسم تسجيل ملكية في الشهر العقاري
المال - خاص 10:35 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 10:35 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

 قال المستشار عمر مروان وزير العدل  إن 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة الإجراءات.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

ونفى أن يكون سبب عدم الإقبال على التسجيل لارتفاع التكاليف، قائلاً : “2000 جنيه  فقط هو أقصي رسم  تسجيل ملكية في الشهر  العقاري والرسوم الباهظة لتسجيل العقارات لا تخص الشهر العقاري لكنها تخص نقابة المحامين  والضرائب”.

اقرأ أيضا  انطلاق معرض منازل للعقارات في المنصورة

 وكشف وزير العدل أنه في إطار تيسير الاجراءات الخاصة بتسجيل العقارات فقد تم إضافة مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر.

 وأضاف: “أضفت مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات في مصر وتطبيق المادة 35 مكرر من الشهر العقاري سيتم العمل بها في مارس المقبل”.

 كان مجلس النواب قوافق في أغسطس الماضي على على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون ‎رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده،عن  طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

اقرأ أيضا  «ماستر جروب» تستعد لطرح المشروع الثالث بالعاصمة الربع الأول من 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

2.3 مليار جنيه إجمالي القروض الممنوحة من شركات التمويل العقاري في 10 شهور

محمود زكي 8:11 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

الرقابة المالية : التمويلات العقارية ترتفع بنسبة 17.4% خلال أكتوبر الماضي

محمود زكي 7:50 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«الإسكان» : حجز 81 وحدة بمباني المجمعات الصناعية في العاشر من رمضان

خالد الأسمر 7:15 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع في مدينة حدائق أكتوبر

محمود زكي 6:30 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

الإسكان : إقبال على حجز 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية بالعاشر من رمضان

محمود زكي 6:19 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

طرح أراض للبيع بآلية التخصيص الفوري في العاصمة الإدارية الجديدة

محمود زكي 5:59 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20