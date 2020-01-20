وزير العدل: 6171 من أهالي النوبة مستحقين للتعويض عن تعلية خزان أسوان والسد

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن عدد من تم تعويضهم من أهالي النوبة المتضررين من تعلية خزان أسوان أو السد العالي بلغ 6171 شخصا بعد فحص الأوراق، حيث تقدم أكثر من 6400 شخص، موضحًا أن صرف التعويضات جاء تنفيذا لوعد الرئيس السيسي لأهالي النوبة.

وأضاف في كلمته أثناء احتفالية صرف التعويضات لأهالي النوبة بحضور رئيس الوزراء تحت عنوان “احتفالية الوفاء بالوعد” أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت إلى تلبية الرغبة الأولى لجميعِ المتقدمين بطلباتِ تحديد الرغبة، حيث تم تقرر تعويض 2009 شخصا بتمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم تقرر تعويض 187 شخصا بتقريرِ حقّ انتفاع لهم بأراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكنهم، و198 مستحقًا تقرر تعويضهم عينًا بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكلِّ مستحقٍ كما تم تعويض 2020 شخصا بتمليكهم أراض قابلة للزراعة.

وأكد وزير العدل أنه خلال فترة تلقي الطلبات البالغة شهرين تقدم 6350 مستحقا للتعويضِ وبعد إعلانِ نتائجِ عملِ اللجنة، تم فتح باب تلقِّي التظلمات لمدة عشرة أيامٍ، وشكلت لجنة تظلمات لفحصها، تلقت خلالها 311 تظلمًا، قبلت منها 142 تظلمًا، ورفضت 165 تظلمًا، وأرجأت البتَّ في 4 تظلمات لحين الفصل في النزاعات القضائية القائمة بشأن مستحقي التعويضِ فيها الى أن أصبح عدد المتقدمين 6171 مستحقًا للتعويض.