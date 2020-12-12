وزير العدل يفتتح محكمة بورسعيد ومركز التوثيق المطور

وأعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التي تُقدَّم للمواطنين والتي تسهم بتقديم الخدمات في أسرع وقت

تفقّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي.

وأعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التي تُقدَّم للمواطنين والتي تسهم بتقديم الخدمات في أسرع وقت، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية وضرورة جاهزيتها للعمل المتميز لكي تتحمل كثافة المعاملات في هذا الشأن وتقدم خدمات ميسّرة، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت إنجازًا كبيرًا خلال فترة وجيزة في مختلف المجالات.

وأشاد محافظ بورسعيد، خلال تفقُّد مركز التوثيق المتطور، بهذا الصرح الخِدمي المُقام على أحدث أساليب النظم والإمكانيات، والذي يقدم خدماته إلى قطاع كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يوفر كل سبل الراحة للمواطنين أثناء تلقّي الخدمة، ويأتي في إطار العديد من المشروعات القومية الخِدمية التي تقوم على أرض بورسعيد والتي تضعها على طريق التنمية الشاملة.

كما تضمّن برنامج الوزير متابعة أعمال تطوير مبنى محكمة بورسعيد الابتدائية في حي الشرق.

وتميزت القاعات الجديدة بالمحكمة بسهولة التنقل والتهوية، وتواجد أماكن الانتظار وكل الجوانب التي توفر مناخًا ملائمًا للعمل.

كما تضمنت أعمال التطوير ميكنة العمل بالمحكمة، والخِدمات المقدَّمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي؛ وذلك تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين.