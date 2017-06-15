وزير العدل يضيف 8 لقائمة المحكمين القانونيين

المال- خاص: أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بإضافة 8 أسماء جديدة لقائمة المحكمين القانونيين المعتمدة فى 21 فبراير الماضى، من بينهم المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إضافة إلى الدكتور على عبد العال سيد أحمد، رئيس مجلس النواب،

المال- خاص:

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بإضافة 8 أسماء جديدة لقائمة المحكمين القانونيين المعتمدة فى 21 فبراير الماضى، من بينهم المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، المستشار القانونى لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إضافة إلى الدكتور على عبد العال سيد أحمد، رئيس مجلس النواب، والمستشار مجدى محمود طه أبو العلا، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، ومن بين الثلاثة المرشحين الذين اختارهم المجلس الأعلى للقضاء لرئاسة محكمة النقض.



تضمنت الإضافة المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية، ومجلس النواب السابق، والمستشار أحمد أمين حسان محمد، والمستشار شريف محمد كمال محمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمنتدب لرئاسة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء، ومحمد محمد بدران، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وصاحب مكتب تحكيم دولى، وحسام أمين على الديب، المحامى، وعضو المحكمة الجنائية الدولية.

