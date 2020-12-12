وزير العدل يدشن منظومة ميكنة النيابة الإدارية ببورسعيد

دشن المستشار عمر مروان وزير العدل منظومة ميكنة النيابة الإدارية، بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ولفيف من قيادات السلك القضائي. وزير العدل يتابع منظومة الميكنه

وتشمل منظومة الميكنة المكتب الفنى للنيابة الإدارية وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.

وتهدف ميكنة النيابة الإدارية لسرعة الفصل في القضايا، وإلغاء التعامل الورقي، والرقابة على منظومة العمل، ما يصب فى مصلحة المواطن.

وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة “الميكنة الشاملة” وعدد من الموضوعات الأخرى.

ومن المنتظر أن يجرى تفقد الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق، فضلا عن افتتاح الميكنة الشاملة لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.

وأشاد وزير العدل بما تشهده بورسعيد من مشروعات في مختلف المجالات السياحية والصناعية واللوجستية والاقتصادية والبنية التحتية

خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظه بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتم عرض فيديو عن الإنجازات التي تشهدها محافظة بورسعيد الفترة الحالية في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.