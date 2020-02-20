وزير العدل يتفقد أعمال ميكنة خدمات التوثيق والتقاضي ببورسعيد

أشاد المستشار عمرو مروان، وزير العدل، بالشهر العقارى بديوان عام المحافظة، معربا عن سعادته بالخدمات الرقمية والإلكترونية التى تقدم للمواطنين والتى تساهم فى تقديم الخدمات فى أسرع وقت، كما أكد أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، وضرورة جاهزيتها للعمل المتميز لكى تتحمل كثافة المعاملات فى هذا الشأن، وتقدم خدمات ميسرة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت إنجازا كبيرا خلال فترة وجيزة فى مختلف المجالات.

وذلك فى إطار جولته التفقدية ببورسعيد اليوم الخميس، والتى شملت أعمال تطوير مجمع محاكم بورسعيد.

واطلع الوزير على عملية ميكنة العمل بالمحاكم، والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمي، كما ناقش العاملين بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل.

ووجه وزير العدل ومحافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بقاعات المحكمة تيسيرا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيرا إلى أن القاعات الجديدة ستراعي سهول التنقل والتهوية وأماكن الانتظار وكافة الجوانب التي توفر مناخ ملائم للعدالة.

كما تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد.

وشملت الجولة التفقدية للوزير أقسام الشهر العقارى المطور، واستمع إلى آراء المواطنين حول التطور الذى شهده الشهر العقارى بالمحافظة، حيث عبر المواطنين المتواجدين عن رضاهم بمستوى الإنجاز الذى يحدث على أرض بورسعيد وخاصة بالشهر العقارى، والذى يقدم الخدمة للمواطن بشكل أسرع وأدق، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تتم على أرض بورسعيد. وزير العدل يتابع ميكنة خدمات التقاضي والتوثيق

وزير العدل يتفقد المركز التكنولوجي

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن تطور مكاتب التوثيق والمحاكم فى بورسعيد يعد من أهم ثمار التحول الرقمى الذى تشهده بورسعيد من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطن أثناء تلقى الخدمة فى هذا القطاع المهم.

وزار وزير العدل ومحافظ بورسعيد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وإدارة التحول الرقمى بديوان عام المحافظة ومركز التوثيق المطور.

واستمع وزير العدل ومحافظ بورسعيد لشرح موجز عن كيفية سير العمل داخل إدارة التحول الرقمى الجديدة، وكذلك إدارة الخدمات والشكاوى داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وذلك بعد تطبيق أعمال الميكنة والرقمية ببورسعيد.

وأشاد المستشار عمرو مروان ، وزير العدل، بمستوى التطور داخل إدارات ديوان عام محافظة بورسعيد، والذى يستهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل أسرع وأدق، حيث أكد أن منظومة العمل الإدارى داخل بورسعيد شهدت تطورا بشكل كبير، وذلك من خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى الذى انطلقت من بورسعيد، وسيتم تعميمها فى باقى محافظات بورسعيد.