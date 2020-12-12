لايف

وزير العدل يتابع مشروعات تطوير المحاكم ببورسعيد

فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضى وتطوير منظومة العدالة
أماني العزازي 12:46 م, السبت, 12 ديسمبر 20 12:46 م, السبت, 12 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قبل قليل، المستشار عمرو مروان وزير العدل، بديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ثم التوجه لتفقد الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء فى حى الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد فى حى الشرق.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-12-2020 فى مصر

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفى مقدمتها المحاكم، سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضى وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

صناعة الخيل العربى المصرى الأصيل فى عدد خاص من الـ «الكتاب الذهبي»

المال - خاص 11:45 ص, السبت, 12 ديسمبر 20

درجات الحرارة اليوم السبت 12-12-2020 في مصر

عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 12 ديسمبر 20

حالة الطقس اليوم السبت 12-12-2020 في مصر: أمطار على القاهرة والوجه البحري

دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 12 ديسمبر 20

الصحة : 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

المال - خاص 11:58 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شاب يشترك مع آخر لقتل جاره بكفر الشيخ: استدرجته وطعناه بسلاحين

أماني عوض 4:37 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

جرائم التزوير.. كشف مزيف رخص معدات ثقيلة وصاحب شركة يسهل الهجرة غير الشرعية

أماني عوض 4:14 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20