وزير العدل يتابع مشروعات تطوير المحاكم ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قبل قليل، المستشار عمرو مروان وزير العدل، بديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ثم التوجه لتفقد الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء فى حى الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد فى حى الشرق.

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفى مقدمتها المحاكم، سواء بإنشاء أبنية جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضى وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.