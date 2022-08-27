وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بالثغر

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، افتتاح مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية المجاور لمبنى ديوان عام المحافظة، وتدشين منظومة التحول الرقمي بالمجمع.

جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، واللواء مهندس مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وعدد من المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وجميع الجهات المعنية.

وفي كلمته، وجه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشاد المحافظ بالدور القوي والمتميز الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً أن مجمع النيابات الإدارية الجديد الذي تم افتتاحه اليوم يعد إضافة كبيرة للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع الهيئة على جميع الأصعدة.