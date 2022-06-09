وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح متحف وثائق وخرائط سراي محكمة الحقانية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، افتتاح متحف وثائق وخرائط سراي الحقانية والجزء الثاني من مكتبة سراي الحقانية التاريخية، وذلك بمحكمة استئناف الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور المستشار عبدالملك القمص مينا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا، وأعضاء مجلس القضاء الأعلي.

وخلال الافتتاح قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المحاكم علي مستوى الجمهورية، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأثنى المحافظ على دور رجال القضاء وإسهاماتهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، مؤكدا على التعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية.

ولفت الشريف إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلي تطوير المنظومة القضائية ومنظومة التحول الرقمي، معربا عن استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير المحاكم بها.

وتفقدا المحافظ ووزير العدل متحف سراي الحقانية، وأشادوا بجميع الخرائط والوثائق والمقتنيات الأثرية التي تتواجد بمحكمة الحقانية، وتم استعراص مراحل تطوير متحف محكمة استئناف الإسكندرية.