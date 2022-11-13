وزير العدل والنائب العام يشهدان أداء معاوني النيابة العامة دفعة 2019 اليمين القانونية

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشارحمادة الصاوي النائب العام، بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشارين أعضاء المجلس، أداءَ معاوني النيابة العامة من دُفعة ٢٠١٩م اليمينَ القانونية؛ لبدء عملهم في السلطة القضائية بتعيينهم في النيابة العامة.

وشهد أداءَ اليمينِ لفيفٌ من قادة وأعضاء النيابة العامة ووزارة العدل خلالَ احتفالٍ تضمنَ عرضَ قِيَمِ وتقاليدِ القضاءِ المصري على مرّ العصور مجموعةً تحت عنوان «ميثاق العدالة»، واختُتم الحفل بكلمة لوزير العدل والنائب العام إلى معاوني النيابة العامة بمناسبة بدء توليهم مناصبهم بالنيابة العامة.

وتُعلن النيابة العامة عن إذاعة فاعليات الحفل كاملةً اليومَ عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت – نجوى عبد العزيز