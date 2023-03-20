وزير العدل : ماحدش يقلق من صندوق الزواج والرسوم هتكون زهيدة جدا

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن صندوق الزواج يجب أن يكون قائما على دراسات حتى لا نقع في مديونية مرة أخرى، بحيث نضع مبالغ تعمل على إنشاء الصندوق ومتخلهوش يرجع مديون تاني.

وأضاف وزير العدل خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدراسة الاكتوارية انتهت الأسبوع الماضي، وبعلن قدام حضرتك إن المبالغ هتكون زهيدة جدا ولن تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليل.

وتابع وزير العدل: ماحدش يقلق خالص من حكاية الصندوق .. الصندوق هتبقاله موارد من مصادر متعددة هتغطي كل التكاليف إن شاء الله .. وهنعرضه قريب جدا إن شاء الله مع مشروع القانون.