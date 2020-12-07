وزير العدل للمواطنين: لا تستمعوا لدعوات النيل من قضائكم وحافظوا على هيبته

قال: "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر".

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر و سأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة”.

ووجه رسالة للمواطنين، قائلاً : “ثقوا في قضائكم وأعلموا أن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل”.

وأكمل : “القضاة لا يبغون إلا رضا الله ورضاكم عن أعمالهم و ليس بين القاضي ومن يحكم عليه موقف، لكن حكمه بناءً على الأوراق المقدمة إليه”.

وواصل رسالته للمواطنين، قائلا: “فرصة أن تحصلوا على حقكم أمام القضاء متاحة لا تستمعوا إلى دعوات النيل من قضائكم لأن هدفها هدم مؤسسات الدولة”.

وأكد أن هدم القضاء يعني فرض شريعة الغاب والقوي سيأكل الضعيف”.

وقال في رسالته التي وجهها للمصريين: “أرجوكم حافظوا على هيبة وكرامة القضاء”.

ووعد بتحقيق كافة متطلبات التطوير لتيسير خدمة العدالة قائلا: “سنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة”.