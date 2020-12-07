سيـــاســة

وزير العدل للمواطنين: لا تستمعوا لدعوات النيل من قضائكم وحافظوا على هيبته

قال: "نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر".
المال - خاص 11:06 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 11:06 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ، أنه سيشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “نسير بخطوات جيدة على طريق تحقيق العدالة في مصر و سأشعر بتحقيق العدل عندما يلجأ كل مواطن للقضاء دون معاناة”.

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ووجه رسالة للمواطنين، قائلاً : “ثقوا في قضائكم وأعلموا أن القضاة يبذلون جهدا كبيرا من أجل تحقيق العدل”.

وأكمل : “القضاة لا يبغون إلا رضا الله ورضاكم عن أعمالهم و ليس بين القاضي ومن يحكم عليه موقف، لكن حكمه بناءً على الأوراق المقدمة إليه”.

وواصل رسالته للمواطنين، قائلا: “فرصة أن تحصلوا على حقكم أمام القضاء متاحة لا تستمعوا إلى دعوات النيل من قضائكم لأن هدفها هدم مؤسسات الدولة”.

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وأكد أن هدم القضاء يعني فرض شريعة الغاب والقوي سيأكل الضعيف”.

وقال في رسالته التي وجهها للمصريين: “أرجوكم حافظوا على هيبة وكرامة القضاء”.

ووعد بتحقيق كافة متطلبات التطوير لتيسير خدمة العدالة قائلا: “سنحقق لكم قريبا كل ما تحتاجونه لتيسير خدمة العدالة”.

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بقلم المال - خاص

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