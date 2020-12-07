وزير العدل : لدينا 392 محكمة على مستوى الجمهورية وخلال عام ستكون جميعها مميكنة

قال إنه تم زيادة ألف موثق بالشهر العقاري بقرار من رئيس الوزراء

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم تعميم مشروع “الميكنة” بجميع محاكم مصر الجنائية والمدنية خلال عام والبالغة 392 محكمة.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وحول التزاحم في مكاتب الشهر العقاري، قال الوزير : “مشكلة الشهر العقاري كانت تتمثل في ازدحام جميع المكاتب طوال أيام الأسبوع”.

وأكد أنه تم زيادة ألف موثق بالشهر العقاري بقرار من رئيس الوزراء في سبيل تخفيف الازدحام وسرعة إتمام المعاملات.

وأرجع الوزير أسباب التكدس في مكاتب الشهر العقاري إلى عدم التوسع في مكاتب الشهر العقاري مع زيادة الكثافة السكانية مما أدى لزيادة التكدس.

وزير العدل : أطلقنا أول سيارة متنقلة للتوثيق بالشهر العقاري للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة



وأكد أنه تم إتخاذ أليات كبيرة لتنويع مصادر تقديم خدمات الشهر العقاري تخفيفاً للازدحام ولتحقيق السهولة في إتمام المعاملات خاصة التوكيلات، مثل زيادة عدد مقار الشهر العقاري بفتح مكاتب جديدة بالبريد ومراكز تكنولوجية وأندية، بالإضافة إلى استحداث تطبيق “أرغب في عمل توكيل” لعمل توكيلات الشهر العقاري من المنزل.

وأوضح أنه تم إطلاق خدمة جديدة وهي: أول سيارة متنقلة للتوثيق بالشهر العقاري للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة فضلاً عن توفير السيارة المتنلقة لمنزل المواطن، مضيفا: “500 جنيه هي تكلفة حضور سيارة التوثيق المتنقلة للمواطن في منزله “.

وكشف الوزير أن عملية التطوير والميكنة مستمرة في مكاتب الشهر العقاري، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تطوير نحو 52 % من مكاتب الشهر العقاري وباتت مميكنة وسيتم الانتهاء من من ميكنة 48% من مكاتب الشهر العقاري المتبقية خلال عام.

عمر مروان : افتتحنا 90 مكتب توثيق بالبريد أغلبها في القرى والنجوع وهي مهمة في هذه المناطق

وأوضح الوزير أنه ضمن عملية التطوير التي شهدتها مكاتب الشهر العقاري تم نماذج الشهر العقاري لتكون غير قابلة للتزوير حيث تم طرح نماذج الشهر العقاري المؤمنة للاستخدام من أول يناير 2020″.

وكشف مروان نحو 60 ألف معاملة بالشهر العقاري جرت إلكترونيا في الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2020″.

وأكد الوزير أن مكاتب التوثيق عبر مكاتب البريد هي وسيلة هامة وفعالة خاصة في النجوع والقري لتيسير خدمات التوثيق قائلا : ” مهمة جداً لدينا 90 مكتب توثيق بالبريد أغلبها في القرى والنجوع”.