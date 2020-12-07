سيـــاســة

وزير العدل : في مصر قاض لكل 33 ألف مواطن ونتوسع الآن في التعيينات

كشف أن المتوسط العالمي يبلغ قاضيا لكل 14 ألف مواطن
المال - خاص 10:44 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 10:44 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن عدد القضاة يبلغ 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدنيا وجنائيا.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأكد أن حجم القضايا المنظور أمام المحاكم كبير جداً فعلي سبيل المثال متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي يوميا بالمحكمة الابتدائية 7 قضايا “.

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وكشف أن المتوسط العالمي يبلغ قاضيا لكل 14 ألف مواطن بينما في مصر قاض لكل 33 ألفا.

وأكد أنه يتم الآن تسريع تعينات القضاة لاستيعاب الزيادة السكانية وحجم القضايا المتزايد، قائلاً : “نتوسع في تعيين القضاة بعد أن كان هناك تأخر في التعيينات حيث أن لدينا 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدنيا وجنائيا”.

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وزير العدل: لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية لأنه لا توجد أماكن لذلك

وأكد صعوبة فصل القضايا الجنائية عن المدنية لعدم وجود أماكن لذلك قائلاً : “لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية لأنه لا توجد أماكن لذلك “.

وأوضح أن الوزير انه جرى إتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الاجراءات وسرعتها في ساحات المحاكم عبر عدة إجراءات قانونية مثل تعديلات قانون حالات الطعن أمام النقض الذي اختصر إجراءات كثيرة في محاكمة المتهمين.

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وكشف الوزير أنه ضمن عمليات التطوير المنتظرة لتخفيف الازدحام عن كاهل المحاكم هو تدشين طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام.

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بقلم المال - خاص

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