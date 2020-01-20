وزير العدل : سأتقدم بتصور جديد لـ«الوزراء» لتطوير خدمات «تسجيل الملكية» بالشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن ملفي الشهر العقاري وتطوير المحاكم هما أولوياته بعد توليه الوزارة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطوير غرف المداولة وقاعات المحاكم، موضحا أنه وجه بالتعاقد مع شركات نظافة لخدمة المحاكم.

وأكد أنه يعمل على عرض تصور جديد لتطوير خدمة تسجيل الملكيات بالشهر العقاري، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعًا الانتهاء منه خلال شهرين.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنه اتخذ عدة قرارات لحل مشكلة الشهر العقاري تتمثل في نقل 1100 موظف في الوزارات الأخري الى المصلحة لسد العجز؛ حيث بدأوا في استلام العمل السبت الماضي، إضافة الى العمل على ميكنة وتطوير المكاتب لسرعة إنهاء اجراءات التوثيق للمواطنين.

وأكد مروان أنه يتم الآن تجربة ميكنة العمل بالمحاكم في محافظة بورسعيد، تشمل الوثائق والقضايا وسماع الأقوال، موضحًا أنه سيتم تعميم التجربة حال نجاحها.