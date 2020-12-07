سيـــاســة

وزير العدل: التعيين كوزير لشؤون مجلس النواب أصعب مواقف حياتي

قال إنه أخد بثأر شقيقه الشهيد محمد مروان بإطلاق العملية الشاملة في سيناء
المال - خاص 10:58 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 10:58 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن الاستقالة من القضاء والتعيين كوزير لشؤون مجلس النواب أصعب مواقف حياتي.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وكشف عن أصعب القرارات التي مر بها، قال : “استقالتي من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب كانت أصعب مواقف حياتي”.

اقرأ أيضا  وزير العدل : لدينا 392 محكمة على مستوى الجمهورية وخلال عام ستكون جميعها مميكنة

وحول أهم القضايا التي حقق فيها في مسيرته القضائية والنيابية، أضاف الوزير : “قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية كانت فارقة في عملي النيابي وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة الحباك”.

وحول رحيل شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان في 2015 في سيناء تابع الوزير : ” أخدت بثأر شقيقي الشهيد محمد مروان عندما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعملية الشاملة في سيناء”.

اقرأ أيضا  وزير العدل للمواطنين: لا تستمعوا لدعوات النيل من قضائكم وحافظوا على هيبته

وكشف أن قرار العملية الشاملة في سيناء أسعد أسرة شقيقه الشهيد محمد مروان”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزير العدل للمواطنين: لا تستمعوا لدعوات النيل من قضائكم وحافظوا على هيبته

المال - خاص 11:06 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

وزير العدل : القضاة فئة غير مستثناه ويستبعدون من العمل القضائي بأقل الشبهات

المال - خاص 10:51 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

وزير العدل : في مصر قاض لكل 33 ألف مواطن ونتوسع الآن في التعيينات

المال - خاص 10:44 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

مساعد وزير الخارجية يترأس اجتماعًا لسفراء الدول الآسيوية مع المدير التنفيذي لـ«اقتصادية قناة السويس»

سمر السيد 10:23 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

وزير العدل : خطة تنفيذية لتطوير منظومة العدالة مدتها 3 سنوات

المال - خاص 10:16 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

ماكرون: لن نربط صفقات الأسلحة لمصر بحقوق الإنسان.. ندعم شركاءنا ضد الإرهاب

المال - خاص 7:28 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20