وزير العدل: التعيين كوزير لشؤون مجلس النواب أصعب مواقف حياتي

قال إنه أخد بثأر شقيقه الشهيد محمد مروان بإطلاق العملية الشاملة في سيناء

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن الاستقالة من القضاء والتعيين كوزير لشؤون مجلس النواب أصعب مواقف حياتي.

جاء ذلك في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وكشف عن أصعب القرارات التي مر بها، قال : “استقالتي من القضاء للتعيين بوزارة شئون مجلس النواب كانت أصعب مواقف حياتي”.

وحول أهم القضايا التي حقق فيها في مسيرته القضائية والنيابية، أضاف الوزير : “قضية تهريب الأخشاب الكبرى من ميناء الإسكندرية كانت فارقة في عملي النيابي وكذلك من أبرز القضايا التي حققتها قضية رشوة الحباك”.

وحول رحيل شقيقه الشهيد المستشار محمد مروان في 2015 في سيناء تابع الوزير : ” أخدت بثأر شقيقي الشهيد محمد مروان عندما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعملية الشاملة في سيناء”.

وكشف أن قرار العملية الشاملة في سيناء أسعد أسرة شقيقه الشهيد محمد مروان”.