وزير العدل: الإعلان عن قضية كبرى خلال أيام والرئيس وجه الشكر لقضاة وموظفي محكمة جنوب القاهرة (فيديو)‎

أكد اجتماع اليوم مع الرئيس السيسي كان تاريخيا بمعني الكلمة.

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم إدخال نوع الهواتف المحمولة الايفون في حجز المواعيد عن بعد و عمل التوكيلات عن بعد في الشهر العقاري بعد أن كان استخدام تلك الخدمات منحصر فقط في الهواتف المحمولة بنظام الاندرويد .

وقال مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه الشكر خلال اجتماع اليوم مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية لعدد من السادة القضاة و موظفي محكمة جنوب القاهرة على ما قاموا به في قضية كبرى سيتم الإعلان عنها خلال أيام .

وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن تلك القضية كبرى من حيث الحجم و التنوع ، متابعا أن اجتماع اليوم كان تاريخيا بمعني الكلمة لأنه صدرت خلاله قرارات تاريخية.

وأضاف مروان أن من تلك القرارات تواجد المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من 1/10/2021 ، و توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية وعدم تكرار أسماء المقبولين في الهيئات والجهات القضائية .

وأشار وزير العدل إلى أنه سيتم النقل للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال إنشاء مدينة العدالة و سيكون لكل جهة و هيئة قضائية منطقة ومبني خاص لها ، موضحا أن هناك سقف زمني و سقف عددي في الانتداب من جهة لأخرى .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة “جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية”.

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، سواء من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء محكمة شمال دمنهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز، أو من ناحية تطوير الجانب التقني.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي.

كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس في تعزيز تطبيق الربط الاليكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس الشكر للسادة القضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة، وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهامة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.