وزير العدل: الأحكام الموضوعية لمشروع قانون الأحوال الشخصية وضعت بحياد ورأي علمي

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية التي حازت على إرضاء أطياف كثيرة من المجتمع، جاء نتاج جهد لجنة متخصصة وعلى أعلى مستوى وكانت على مستوى حسن الظن، واتضح ذلك جليا من خلال الملاءة العريضة التي أنتجتها وعرضتها على الرئيس السيسي منذ أيام قليلة.

وأضاف في مداخلة خلال برنامج كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “أن الأحكام الموضوعية لمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية، وضعت بحياد وبآراء علمية بحتة ولم تبنى على تجارب شخصية”.

وأكد الوزير أهمية توحيد قوانين الأحوال الشخصية تحت ملاءة قانون واحد قائلا: “أول حاجة ضرورة توحيد الأحوال الشخصية في قانون واحد كانت مبعثرة في ستة قوانين، والرئيس وجه بأن تكون صياغتها مبسطة حتى يسهل لغير المتخصص قراءتها ونعمل على ذلك حاليا”.

وشدد مروان أن مشروع القانون يصاغ ويضع قواعد لحماية الأسر المصرية حتى تقوم على أسس سليمة وثابتة من أول الزواج مثل الكشوف الطبية قائلاً: “عشان كل طرف يبقى عارف ظروف التاني من البداية مثلاً لو فرضنا إن فيه طرف مالوش قدرة على الإنجاب ممكن الطرفين الكشوف الطبية تحدد ذلك من البداية، وممكن يقبلوا الوضع في حالة غثبات عدم القدرة على الإنجاب وممكن تترفض الفكرة ومن ثم نكون منعنا مشكلة من البداية بدلاً من الزواج وحدوث مشكلة وفرصة لعدم القادرين على الانجاب للبحث عن شريك حياة مماثل له ومن ثم فرصة حياة لهما”.

وكشف وزير العدل بعض الملامح لمشروع القانون العامة بداية من فكرة أول فرصة طلاق وهي محاولات جدية من قبل قاضي في أول ثلاث سنوات من عم الطلاق عبر حوار للشباب لاثنائهم عن فكرة “الطلاق” خاصة أن مشكلات هذه الشريحة العمرية تكون صغيرة ولا تستدعي الطلاق لكن في نهاية الأمر لا يمنع الطلاق ووقوعه لكن محاولات أول ثلاث سنوات لا نمنعه وإذا فشلت المحاولات يحدث الطلاق.

وشدد مروان على أهمية صندوق الأسرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على هذا الشق على وجه الخصوص قائلاً: “الصندوق يخص الأطفال نتاج الطلاق، والرئيس حريص على عدم اختلال أحوال الأسرة المصرية بعد الطلاق، ماينفعش العيال مستواهم التعليمي يقل أو يسكنوا في مكان لائق فهم جزء من المستقبل”.

وشدد على أهمية فكرة “الملف الواحد” لقضايا الأسرة أمام محكمة واحدة، مؤكداً أن القانون ينظم هذه الجزئية أمام محكمة واحدة وتفاصيل المشروع ستكون مرضية لمعظم الأطراف.