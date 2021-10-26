وزير العدل: إلغاء مد قانون الطوارئ يؤكد سيادة الإرادة المصرية «فيه ناس عاشت وماتت في ظله» (فيديو)

أكد أن فرض حالة الطوارئ كان قرار مصري بإرادة مصرية.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل الثلاثاء إن إلغاء مد حالة الطوارئ هو تأكيد لسيادة الإرادة المصرية ، كما أنه منذ إنشاء القانون في القرن الماضي كانت الفترة الزمنية التي لم يطبق فيها اقل من الفترة الزمنية التي طبق فيها .

و أضاف مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر أن هناك ناس عاشت و ماتت في ظل قانون الطوارئ ، متابعا مش عايز اقول ده قرار تاريخي عايز ابص للموضوع من ناحية تانية وناخد بالنا لاستقلالية القضاء المصري .

و أكد وزير العدل أنه عند فرض حالة الطوارئ كان قرار مصري بإرادة مصرية و عند رفع حالة الطوارئ كان قرار مصري 100٪ ، و مصر أصبح قرارها بايديها في فرض ورفع الطوارئ .

و أشار مروان إلي أن حالة الطوارئ و محاربة الإرهاب لم تمنع القيادة السياسية من التنمية في مصر ، و لدينا الآن معركة التنمية .

و أوضح مروان أن حالة الطوارئ تعطي صلاحيات كبيرة لجهة الإدارة وعند استقرار الأوضاع و عودة الأمور الي طبيعتها يتم رفع حالة الطوارئ .