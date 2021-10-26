سيـــاســة

وزير العدل: إلغاء مد قانون الطوارئ يؤكد سيادة الإرادة المصرية «فيه ناس عاشت وماتت في ظله» (فيديو)

أكد أن فرض حالة الطوارئ كان قرار مصري بإرادة مصرية.
محمد مجدي 11:43 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 11:43 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل الثلاثاء إن إلغاء مد حالة الطوارئ هو تأكيد لسيادة الإرادة المصرية ، كما أنه منذ إنشاء القانون في القرن الماضي كانت الفترة الزمنية التي لم يطبق فيها اقل من الفترة الزمنية التي طبق فيها .

و أضاف مروان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر أن هناك ناس عاشت و ماتت في ظل قانون الطوارئ ، متابعا مش عايز اقول ده قرار تاريخي عايز ابص للموضوع من ناحية تانية وناخد بالنا لاستقلالية القضاء المصري .

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و أكد وزير العدل أنه عند فرض حالة الطوارئ كان قرار مصري بإرادة مصرية و عند رفع حالة الطوارئ كان قرار مصري 100٪ ، و مصر أصبح قرارها بايديها في فرض ورفع الطوارئ .

و أشار مروان إلي أن حالة الطوارئ و محاربة الإرهاب لم تمنع القيادة السياسية من التنمية في مصر ، و لدينا الآن معركة التنمية .

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و أوضح مروان أن حالة الطوارئ تعطي صلاحيات كبيرة لجهة الإدارة وعند استقرار الأوضاع و عودة الأمور الي طبيعتها يتم رفع حالة الطوارئ .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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