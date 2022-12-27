وزير الطيرن المدني: نستقبل هذا العام بمطار القاهرة 20 مليون مسافر

قال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إن حركة الطيران خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر شهد إقبالاً كبيراً من قبل السائحين على كافة المقاصد السياحية بالأخص الأسبوع الماضي والجاري، وذلك بالأخص في مقاصد شرم الشيخ والغردقة والأقصر.

لافتا خلال مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن مطار القاهرة أيضا يشهد حركة جيدة وأن الصعوبات التي كانت تواجه الوزارة الفترة الماضية يتم حلها وتم حل أغلبها قائلاً: “تواجهنا بعض الصعوبات لكن تتحسن يوما بعد يوم”.

وذكر الوزير أن مشكلة تداول الحقائب تم حلها تم حل مشكلة الحقائب في المطارات، والسيور حاليا ممكن تشيل 12 ألف شنطة في الساعة بدلاً من 4 آلاف حقيبة، وشغلنا مشروع السيور الجديدة بشكل تجريبي، وزودنا العاملين في مجال تداول الحقائب”.

وكشف الوزير أنه من المتوقع مع أخر أيام عام 2022 أن يكون مطار القاهرة قد استقبل نحو 20 مليون مسافر، وهذا أكبر رقم وصل إليه بالأخص أن طاقته الاستيعابية تبلغ 27 مليون مسافر قائلاً: “نستقبل هذا العام في مطار القاهرة 20 مليون مسافر وهذا أعلى رقم في تاريخ المطار…الأمور ماشية تمام وكل يوم يتم استقبال أعداد كبيرة من المسافرين أو القادمين.

وحول خطط ترشيد الإنفاق قال الوزير: وضعنا خطط لترشيد الانفاق “وحول زينة مطار القاهرة بمناسبة أعياد الكريسماس قال: “تابعت ما قيل عن زينة مطار القاهرة، وتم تغييرها، وكانت مجرد اجتهاد من البعض وفي فترة الأعياد كلنا بنحتفل، ويتم تزيين المطارات لاستقبال السائحين”.