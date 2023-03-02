وزير الطيران: 6 طائرات إيرباص A321 NEO ستصل تباعا حتى نهاية 2023

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، إن انضمام أولى طائرات مصر للطيران في صفقتها الجديدة من طراز إيرباص A321 NEO لأسطولها الجوي والتي تضم 6 طائرات أخرى ستصل تباعا حتى نهاية عام 2023.

وأشار الوزير إلى التعاون المثمر والجهود المشتركة والفعالة مع شركة إيرباص كأحد شركاء صناعة النقل الجوي.

وأوضح أن العلاقة بين الشركتين ترجع إلى مطلع الثمانينات في أول صفقة لشراء 8 طائرات آيرباص (A300-B4) ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة وتواصلت على مدى أكثر من أربعين عاما، وأصبحت طائرات الإيرباص مكونا أساسيا في تحديث أسطول الشركة الوطنية.

وتتميز الطائرة الجديدة ” A321 neo “والتى تعد الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في إيرباص والتى تتميز بمقصورة ذات تصميم واسع، يتكون من فئتين ، وهما درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً، بالإضافة الى أن هذه الطائرة تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 25% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة.

حضر مراسم الاحتفال الذي أقيم بصالة ٤ بمطار القاهرة الدولى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و ميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من قيادات الطيران المدني وممثلي السفارات البريطانية والألمانية والفرنسية وممثلى شركتى إيرباص وبعض من الشخصيات الهامة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة.