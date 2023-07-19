وزير الطيران: 29% ارتفاعا في عدد الرحلات الجوية بالنصف الأول من العام الجاري

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو 2023 ارتفع بنسبة بلغت 29% بإجمالي 191 ألف رحلة جوية، مقارنة الفترة المقابلة من العام الماضى والتى بلغت 148 ألف رحلة.

وأضاف الوزير أنه ارتفعت أعداد الركاب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة بلغت 43.5 %، بإجمالى 23.200 مليون راكب، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق والتى بلغت 16.148مليون راكب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى وخطة تطوير القطاع والنهوض به خلال الفترة المقبلة والارتقاء بمكانته على المستوى الاقليمى والعالمى، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بأداء جميع قطاعاتها.