وزير الطيران يوجه بتحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين

دعاء محمودقام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صباح اليوم بجولة تفقدية في مطار الأقصرالدولي احد أهم المطارات السياحية في مصر الذي تسير منه العديد من شركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية رحلات منتظمة وشارتر لنقل السائحين من مختلف أنحاء العالم ، تأتى الزيارة في إطار جولات وزير الطيران المي

دعاء محمود

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني صباح اليوم بجولة تفقدية في مطار الأقصرالدولي احد أهم المطارات السياحية في مصر الذي تسير منه العديد من شركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية رحلات منتظمة وشارتر لنقل السائحين من مختلف أنحاء العالم ، تأتى الزيارة في إطار جولات وزير الطيران الميدانية لمتابعة سير العمل في المطارات المصرية ورافق سيادته خلال الزيارة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

بدأت الزيارة بتفقد الوزير لصالات السفر والوصول الدولي والداخلي وكاونترات الجوازات والمحطة والتارمك ومركز العمليات واستمع الوزير الي شرح تفصيلي من اللواء طيار هشام عيسى مدير المطار عن إمكانيات المطار والأنظمة الأمنية والسعة الإستيعابية إضافة الى مشروعات التطويرالحالية والمستقبلية للمطار .

كما وجه الوزير بتحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين ، وأكد سيادته ان وزارة الطيران المدني تقوم بتقديم كل الدعم والتحفيز لقطاع السياحة بمدينة الأقصر عن طريق تقديم مبادرات وحوافز وخدمات تشجع شركات الطيران العالمية لزيادة رحلاتها الجوية من وإلي مطار الاقصر الدولى.

وفي ختام الزيارة استمع الوزير إلي إستعداد مطار الأقصر لإستقبال وتسيير رحلات موسم الحج إلي الأراضي المقدسة في شهر أغسطس القادم لنقل حجاج الأقصر وقنا ومحافظات الوجه القبلي وطالب بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن .