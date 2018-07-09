وزير الطيران يوجه بالحفاظ على كفاءة وجبات الركاب

دعاء محمود قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيارة تفقدية صباح اليوم لشركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للخدمات الجوية، رافقه فى الزيارة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيرانبدأت الجولة بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وكان فى إستقبالهما المهند

دعاء محمود

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيارة تفقدية صباح اليوم لشركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية ومصر للطيران للخدمات الجوية، رافقه فى الزيارة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

بدأت الجولة بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وكان فى إستقبالهما المهندس محمد فتح الله رئيس مجلس إدارة الشركة ، حيث شملت الجولة المرورعلى ساحات تمركز المعدات ومحطة تموين الوقود ومحطة الغسيل بمبنى الركاب رقم (1)

كما تفقد الوزير ورشة إصلاح الحاويات ومنتجات المصنع المعدني وساحة تخزين معدات التحميل بالإضافة إلى موقع إنشاء المبانى الجديدة التابعة للشركة وكذا غرفة العمليات وتشغيل البرنامج الألى لتوزيع العمالة بمبنى ركاب رقم (3).

وخلال الجولة إستمع وزير الطيران إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التى تقدمها الشركة إلى عدد كبير من شركات الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولى وجميع المطارات المصرية منذ لحظة وصول الطائرة وحتي اقلاعها

وتابع المهندس فتح الله الحديث عن خطط واستراتيجيات الشركة من تحديث وتصنيع جميع معدات التحميل بالمصنع المعدني والتى سيتم عرضها فى المؤتمر الأفريقي برواندا خلال شهر سبتمبر القادم

ووجه بضرورة الإستمرار فى المحافظة على مستوي الخدمات الأرضية المقدمة لكافة شركات الطيران طبقا للمعايير الدولية والإلتزام بمقاييس الأمان والسلامة والجودة.

كما تفقد وزير الطيران شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وكان فى إستقباله المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة الشركة

وبدأت الجولة بزيارة قاعة كمال علوي وقاعة الزعماء وقاعة الإجتماعات بالإضافة إلى معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إنتاج وتجميع الوجبات وكذا منطقة المراجعات النهائية للتروليات

وأطلع الوزير على كيفية تأمين الوجبات والتروليات فى العربات المخصصة قبل صعودها على الطائرات

وقدم المهندس عبد الحفيظ شرح عملى عن الخدمات التى تقدمها الشركة من مأكولات ومشروبات (الكاترينج) التى تُقدم على متن الطائرات بالاضافة الى نشاط الكافتريات والفنادق بالمطارات المصرية.

وأكد الفريق يونس المصري على أهمية تطوير منظومة المشتريات والتموين والإستمرار فى المحافظة على كفاءة الوجبات الغذائية المقدمة للراكب للحفاظ على ثقة عملائنا من خلال تقديم الخدمة بجودة عالمية.