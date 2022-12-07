وزير الطيران يهنئ رئيس منظمة الإيكاو.. ويؤكد التزام مصر بتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي

أكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى ، أن مصر ملتزمة بمواصلة الإسهام الإيجابى والنهوض بمسئولياتها فى كل مجالات النقل الجوى لتعزيز أمن وسلامة وبيئة الطيران العالمى، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدنى “الإيكاو ” .

جاء ذلك فى رسالة تهنئة بعث بها وزير الطيران المدنى اليوم لـ” سالفاتوري شاكيتانو” رئيس منظمة ” الإيكاو ” بمناسبة اليوم العالمى للطيران المدنى الذى يوافق السابع من ديسمبر من كل عام.

وأشاد وزير الطيران بالدور الفعال والجهود الكبيرة التى تبذلها المنظمة فى مختلف مجالات النقل الجوى، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون المثمر والتنسيق مع منظمة الإيكاو وتبنى كل المبادرات الصادرة عنها لتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية .

وأشار الفريق محمد عباس إلى أن مصر تفخر بكونها من أوائل دول العالم التى وقعت اتفاقية “شيكاغو” وهى من الدول المؤسِسة وعضو بمجلس المنظمة منذ إنشائه، معرباً عن تقدير مصر للدور المهم الذى يقوم به المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو فى مصر منذ وجوده بالقاهرة عام 1953 لخدمة منطقة الشرق الأوسط فى مجال النقل الجوى، متمنياً للمنظمة وجميع العاملين بها المزيد من النجاحات في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران العالمي .

يذكر أن منظمة الإيكاو تحتفل يوم 7 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للطيران المدني والذى يوافق توقيع معاهدة ” شيكاغو ” للطيران المدني الدولي عام 1944 ‫حيث تضم المنظمة فى عضويتها 192 دولة صادقت على المعاهدة .