وزير الطيران يهنئ العاملين بمستشفى مصر للطيران بحصولها على شهادة اعتماد هيئة الرقابة الصحية

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية فى تحقيق إنجاز كبير بالحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) كأول مستشفى على مستوى جمهورية مصر العربية فى قطاع الأعمال والثانية بين المستشفيات الخاصة تحصل على هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد تطبيق كل معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وبهذه المناسبة هنَّأ الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، جميع العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز والذى يعكس الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون بمستشفى مصر للطيران.

وحثَّ وزير الطيران جميع العاملين على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم خدمات طبية متميزة لكل العاملين بقطاع الطيران المدني،

موجهًا بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة بالمستشفى واستخدام أحدث الأجهزة الطبية والبرامج العلمية والتدريبية في المجال الطبي.

من جانبه تقدَّم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمستشفى مصر للطيران على جهودهم المخلصة ونجاحهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير،

والذي يسهم في الارتقاء بأداء المنظومة الصحية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمي في قياس ومتابعة الأداء والتطوير المستمر وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

وأشار الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، إلى أن هذا النجاح يأتي بفضل جهود العاملين داخل هذا الصرح الطبي العريق وحرصهم على أداء واجباتهم على أكمل وجه،

والتي تُوجّت بالنجاح في الحصول على هذا الاعتماد الذي يعكس ارتفاع مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للعاملين بقطاع الطيران المدني وعملاء المستشفى من الخارج.

وأضاف أن نجاح المستشفى فى الحصول على هذه الشهادة جاء بعد اجتياز خطوات كثيرة من التفتيش على كل القطاعات بها من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي استمرت لمدة عام منذ بدء التسجيل للحصول على هذا الاعتماد.

من ناحية أخرى تستعدُّ مستشفى مصر للطيران لتحقيق إنجاز جديد؛ وهو الحصول على شهادة اعتماد “المستشفيات الخضراء” Green Hospital accreditation،

فضلًا عن الحصول على شهادة اعتماد مؤسسة (Temos)، والذى يؤهل المستشفى لتقديم خدمات السياحة العلاجية، وذلك في ضوء خطة وزارة الطيران المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 نحو التحول الأخضر من أجل الحفاظ على البيئة.