وزير الطيران ينفي زيارة موسكو الأسبوع المقبل

دعاء محمودنفت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، صحة مانشرته إحدى المواقع الإلكترونية بخصوص ترأس شريف فتحي وزير الطيران المدني وفدا رسميا لزيارة موسكو الأسبوع المقبل لحسم موقف عودة رحلات الطيران بين البلدين .وأهابت وزارة الطيران بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار ف

دعاء محمود



نفت وزارة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، صحة مانشرته إحدى المواقع الإلكترونية بخصوص ترأس شريف فتحي وزير الطيران المدني وفدا رسميا لزيارة موسكو الأسبوع المقبل لحسم موقف عودة رحلات الطيران بين البلدين .



وأهابت وزارة الطيران بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار في هذا الشأن مع اهمية الرجوع للمصادر الرسمية .



يذكر أن حادث سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت، فى سيناء أكتوبر 2015، والذي تسبب فى سقوط ضحايا، دفع الحكومة الروسية آنذاك إلى تعليق حركة الطيران بين البلدين،



وكانت السياحة الروسية تحتل المركز الأول فى قائمة الدول العشر المصدرة للسياحة إلى مصر وذلك بلا منافس، ومثلت سابقا %50 من إجمالى الوفود التي تزور مصر سنوي