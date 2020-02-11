وزير الطيران يلتقي سفير جورجيا لبحث تنشيط السياحة وزيادة فرص الاستثمار

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء بمكتبه، ألكسندر نالبندوف سفير دولة جورجيا لدى مصر ، لبحث سُبل التعاون فى مجالات الطيران المدنى وتنشيط الحركة السياحية وزيادة فرص الاستثمار وبخاصة في مجال النقل الجوي .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدنى .

ورحب وزير الطيران بسفير جورجيا مشيدا بالتعاون الكبير بين البلدين والاستثمارات القائمة فى مجال التجارة والتصنيع والزراعة، مؤكداً أن تزايد حجم الاستثمارات والتجارة سيساهم بشكل كبير في تنشيط ونمو الحركة الجوية.

كما ناقش الجانبان سبل تحديث اتفاقية النقل الجوى بين مصر وجورجيا وإمكانية تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا لزيادة المنافع المتبادلة بين البلدين .

كما أعرب ألكسندر عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين الدولتين في جميع المجالات وخاصة مجال الطيران المدني.

وأكد حرص دولة جورجيا على زيادة فرص الاستثمار مع مصر وخاصة في ظل استقرار المناخ الاقتصادي والأمني الذي تعيشه مصر .

جدير بالذكر أن شركة إيركايرو تسير رحلات أسبوعية منتظمة بين الغردقة وشرم الشيخ وتبليسي .