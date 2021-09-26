نقل وملاحة

وزير الطيران يلتقي سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

أكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة بريطانيا
دعاء محمود 8:02 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 8:02 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وفى بداية اللقاء أكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة بريطانيا .

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وباسم سامى عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام .

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وخلال اللقاء قدم الطيار محمد منار التهنئة السفير جاريث بايلى بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له مزيد من التوفيق والتقدم .كما بحث الجانبان سبل دعم حركة الطيران بين البلدين .

وأشار وزير الطيران أن مصر وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى ، فضلاً عن أهمية مساهمة قطاع الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين جمهورية مصر العربية وبريطانيا .

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ومن جانبه أعرب السفير البريطانى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتطور الإيجابي الملحوظ الذى تشهده الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.

ولفت بايلى إلى الرؤية الواضحة التى تنتهجها وزارة الطيران نحو التطوير و التحديث من أجل النهوض بصناعة النقل الجوى و سعى الوزارة الدائم لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الدولية.

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بقلم دعاء محمود

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