وزير الطيران يلتقي رئيسي لجنتي السياحة والشباب والرياضة بـ«النواب»

التقى الطيار محمد منار، وزير الطيران، أمس بمقر وزارة الطيران النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران والنائب الدكتور محمود عبده حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

كما حضر النائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب عمرو هندى وكيل لجنة السياحة والنائب على بدر أمين اللجنة الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور الأستاذ باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

وأثنى الوزير على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الطيران والمجلس، حيث استعرض الجانبان التحديات التى تواجه قطاع الطيران، وكذا تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاعى السياحة والطيران والخدمات المقدمة بالمطارات المصرية وارتفاعات البناء المصرح بها بمنطقة أرض الجبل بمحيط مطار بورسعيد .

وفى نفس السياق، أكدت النائبة نورا أن قطاع الطيران المدنى من القطاعات الحيوية التى تساهم بشكل فعال في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الطيران في ظل أزمة كورونا، فضلاً عن حصول ثمانى مطارات مصرية حتي الآن علي شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى(ACI) والذى يعكس مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطارات المصرية.

كما أثنت رئيس لجنة السياحة والطيران على التنسيق الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، إضافة إلي دعم السياحة الداخلية من خلال إطلاق مبادرات متنوعه ومنها (شتي في مصر)، وأكدت النائبة أن اللجنة لا تدخر جهدًا لتوفير كافة سبل الدعم لقطاع الطيران.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية والتى كان لها عظيم الأثر في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي أقيمت في مصر في يناير الماضي، وأصبحت نموذجا يحتذي به في عدد من دول العالم الأمر الذي أدي إلى كسب ثقة جميع الاتحادات الرياضية الدولية وأكد على قدرة مصر لاستضافة مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.

وفى نهاية اللقاء، أكد وزير الطيران أن الوزارة وجميع شركاتها التابعة تسعي دائما إلي رعاية جميع الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر ولا تتواني فى تقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لجميع المنتخبات والفرق الرياضية المشاركة فى البطولات الرياضية .

كما تسعى وزارة الطيران المدنى بشكل دائم على المشاركة والتعاون المثمر مع وزارة السياحة والآثار لتحفيز الحركة السياحية الوافدة الى المقاصد السياحية المصرية من خلال اطلاق المبادرات المشتركة وتقديم كافة التسهيلات للسائحين وشركات الطيران بالمطارات الاقليمية المصرية .