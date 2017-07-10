وزير الطيران يكشف الجديد في ملف استئناف الرحلات الروسية

- الوزارة تستضيف المؤتمر الوزارى للأيكاو الشهر المقبلهاجر عمران ودعاء محمود: قال شريف فتحى وزير الطيران المدنى إن التواصل مع الجانب الروسى مستمر خلال الفترة الحالية لإجراء مناقشات استعادة الرحلات إلى مصر، مؤكدا أن الملف لا يوجد به أى جديد يذكر مفضلا عدم الإفصاح عن توقعات بتوقيتات معينة

– الوزارة تستضيف المؤتمر الوزارى للأيكاو الشهر المقبل



هاجر عمران ودعاء محمود:

قال شريف فتحى وزير الطيران المدنى إن التواصل مع الجانب الروسى مستمر خلال الفترة الحالية لإجراء مناقشات استعادة الرحلات إلى مصر، مؤكدا أن الملف لا يوجد به أى جديد يذكر مفضلا عدم الإفصاح عن توقعات بتوقيتات معينة لاستئناف الرحلات الروسية.

وأضاف فتحى فى تصريحات له أمس الإثنين على هامش افتتاح فرع جديد لشركة الأسواق الحرة التابعة لمصر للطيران بمطار القاهرة ، أن المطارات المصرية تستوفى كافة المعايير الدولية الخاصة بأمن وسلامة الطيران وتابع: الدليل على ذلك أن المطار الذى نتواجد به الآن به أفراد من جنسيات كثيرة و متعددة ونرحب بمن يرى أن مطارنا مناسب له.

وكانت روسيا قد علقت الرحلات مع مصر على إثر سقوط طائرة لها وسط سيناء فى نهاية أكتوبر من عام 2015

وقال ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا زاد تكلفة التشغيل على الشركات التابعة ولكن لا تستطيع زيادة الخدمات أو التذاكر طوال الوقت بسبب ظروف السوق و أسعار المنافسين.

وتابع أن الوزارة ستنظم مؤتمرا الشهر المقبل وهو المؤتمر الوزارى للأيكاو أو منظمة الطيران المدنى العالمية وسيناقش موضوعات الأمن و السلامة و من المنتظر أن يحضره 600 شخصية ويقام على مدار 3 أيام.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ توسعة مطار برج العرب تبلغ 4 سنوات وهو مشروع منظم وواضح الخطوات إلى حد كبير وفق تعبيره.