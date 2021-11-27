وزير الطيران يكشف إجراءات مواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بالمطارات

مؤكدا أنه في حالة قدوم المسافرين من تلك الدواء، سواء عبر طيران آخر بشكل مباشر أو ترازنيت سيكون لزامًا عليه اتباع الإجراءات المبينة في بيان الأمس

كشف محمد عنبة، وزير الطيران المدني، تعليقاً على الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها مصر عشية القلق العالم بشأن المتحور الجديد «أوميكرون». فيما يخص الراغبين في العودة لمصر من تلك الدول أن قرارات العليا لإدارة أزمة كورونا المتخذة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس تشمل تعليق خطوط الطيران المباشرة مع دولة جنوب إفريقيا وعدة دول أخرى قائلاً: لا نستطيع تعليق خط الطيران في الفترة الحالية، ولا نستطيع أن يكون لينا خطوط طيران مباشرة إلى حين انتهاء الأزمة.

كاشفا في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أنه في حالة قدوم المسافرين من تلك الدواء، سواء عبر طيران آخر بشكل مباشر أو ترازنيت سيكون لزامًا عليه اتباع الإجراءات المبينة في بيان الأمس، سيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، وعمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، ومتابعته لمدة سبعة أيام أخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.

وإستطرد: تم إيقاف جميع رحلات الطيران المباشرة مع دولة جنوب إفريقيا عبر خطوط مصر للطيران منذ الأمس في الوقت الحالي.

وحول الطيران القادم من دولة جنوب إفريقيا قال: يسري عليهم ما يسري على الخطوط المصرية، حيث إن هناك منشورًا للطيران المدني المصري جرى تعميمه لكافة الدول الستة، بغية إخطارهم بإيقاف الطيران المباشر من وإلى هذه الدول”.

لكنه قال: بالنسبة للركاب القادمين عبر خطوط جوية أخرى تسري عليهم الإجراءت السابق ذكرها.

مبينا أن جل الاهتمام من اتخاذ تلك القرارات هو الحفاظظ على صحة المواطنين مهما كلف ذلك قائلاً: “الهدف كلية هو الحفاظ على صحة المواطنين”.

مشددا على جاهزية المطار والحجر الصحي بكافة الأجهزة المشار إليها للفحص السريع أو بقية الإجراءات الصحية للتعامل مع القادمين.

وقررت مصر وقف رحلات الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، «أوميكرون».

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، في بيان له أن هناك عددًا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن جنوب أفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، مشيرًا إلى أن القادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات المباشرة وغير المباشرة (ترانزيت) سيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، وعمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، ومتابعته لمدة سبعة أيام أخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.