«وزير الطيران» يقود طائرة لإعادة مصريين من لندن قبل تعليق الرحلات

المقرر أن يبدأ ظهر الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي

أكد مصدر مطلع بشركة مصر للطيران، أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أقلع بطائرة تابعة للشركة من مطار القاهرة إلي لندن لإعادة مواطنين مصريين من هناك، وذلك قبل تفعيل قرار تعليق الرحلات، والمقرر أن يبدأ يوم الخميس القادم وحتى نهاية الشهر الحالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن تعليق حركة الطيران في كل المطارات المصرية اعتباراً من الخميس المقبل بتوقيت الثانية عشرة ظهراً وحتى نهاية شهر مارس الحالي، تفادياً لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”المال”، أنه من المقرر عودة الرحلة لمطار القاهرة الدولي فجر يوم الأربعاء، موضحاً أن قرار تعليق الرحلات جاء في إطار الخطة العامة للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن وزير الطيران المدني، أكد في بيان صحفي، أن المجال الجوي المصري غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وأضاف أن الشركة الوطنية مصر للطيران وبالتنسيق مع الجهات المعنية سوف تتابع عملية إجلاء المواطنين المصريين بصورة مكثفة خلال الأيام المقبلة قبل تعليق الرحلات الجوية، وفي نفس الوقت تيسير عودة السائحين الأجانب إلى بلادهم عقب انتهاء برنامجهم السياحي.

وأهابت وزارة الطيران المدني جميع المسافرين بضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى دولهم دون أي تأخير أو تعطيل لالتزاماتهم.

ولفت الوزير، إلى أن شركة مصر للطيران بدأت منذ الدقيقة الأولى صباح اليوم الثلاثاء تسيير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية بشكل منتظم، مضيفا أنه تم إقلاع 33 رحلة دولية وداخلية حتى الآن.

وتابع أن هذه الرحلات بخلاف رحلات شحن جوي، مشيرًا إلى أنه تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب أعدادا أكبر من الراغبين في العودة من الخارج.