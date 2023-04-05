وزير الطيران يعرض رؤية للاستثمار في الصناعة الوطنية لتقديم خدمة مميزة وعائد اقتصادي

عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم ، وعرض الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، خلال الاجتماع تقريراً تناول محاور الرؤية المستقبلية للاستثمار في صناعة الطيران الوطني، من أجل النهوض بهذا القطاع لتقديم خدمة مميزة، وإحراز عائد اقتصادي، ودعم السياحة والاقتصاد القومي.

وتضمنت الرؤية المستقبلية نتائج دراسات ترتبط بتحديد الأسواق العالمية المستهدفة، وحجم حركة الركاب في خطوط الملاحة الجوية البارزة، وتحديد الطرازات المناسبة لكل خط، التي تلزم لتدعيم القطاع بالإمكانات المطلوبة، ليكون جاذباً وقادراً على المنافسة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولشعب مصر العظيم، وأبطال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد أن هذه الملحمة التاريخية ستظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهدة على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، وأن هذا الإنتصار سيظل ملهماً للأجيال المتعاقبة، يستلهمون منه معاني الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن.

وأشاد رئيس الوزراء بالرسائل المهمة التي عكستها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى سيناء، وإفطاره وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية، ولفت إلى أن هذه الزيارة تؤكد نجاح الدولة المصرية في دحر الإرهاب وإفشال مخططاته ومآربه، والتركيز على دفع الجهود من أجل تحقيق التنمية المتكاملة في ربوع سيناء.

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للسيد/ محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، واللقاء الذي تم عقده، وإعراب رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلعه لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلماني.

كما أكد مدبولي على أهمية زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي شهدت لقاءه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تؤكد الزيارة حرص البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الأخوية التي تجمعهما، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.