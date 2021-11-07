وزير الطيران يشيد بحصول مطار الغردقة على شهادة الاعتماد البيئي

أشاد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحـة الجوية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بحصــول مطار الغردقــة الدولــي على شهـــادة الأيــزو (2015 ) ISO 14001 في الإدارة البيئية، وهو الاعتماد الخاص…

أشاد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحـة الجوية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بحصــول مطار الغردقــة الدولــي على شهـــادة الأيــزو (2015 ) ISO 14001 في الإدارة البيئية، وهو الاعتماد الخاص بمطابقة إجراءات التشغيل وإدارة العمل داخل المطار للمعايير البيئية، وهي معايير محددة من جانب الجهات الدولية بهدف نشر ممارسات إدارية وتشغيلية مطابقة بيئيا لأجل الحفاظ على سلامة النظام البيئي المحيط.

وفي ضوء هذا الاعتماد الأول من نوعه لأحد مطارات الشركة المصرية للمطارات، أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحـة الجوية على أن الاهتمام بالممارسات البيئية السليمة للمطارات المصرية يأتي ضمن توجه الدولة ورؤية وزارة الطيران المدني على المستوى البعيد لتحسين جودة وكفاءة الإدارة والتشغيل بالمطارات، وبما يعزز من بنيتها الإدارية المطابقة للتشريعات وقواعد التشغيل الدولية بالتوزاي مع بنيتها الاستثمارية على الأرض، والمتمثلة في رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية رأسيا للمطارات الحالية، وأفقيا بإنشاء وافتتاح مطارات جديدة.

كما أثنى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على مجهودات العاملين بالشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار أحمد منصور وقطاع السلامة والجودة والبيئة بالشركة في سبيل الحصول على الاعتمادات اللازمة للمطارات المصرية.

وكانت شركة SGS المشرفة على منح هذا الاعتماد قد قامت بعمليات المراجعة للمطابقة البيئية لمطار الغردقة الدولي على مدار ثلاثة أيام، وانتهت باعتماد المطابقة البيئية لكل أرجاء المطار، بما في ذلك مباني الركاب ١ و٢ والحقل الجوي. وبذلك يعد مطار الغردقة الدولي هو أول مطار مصري يحصل على أيزو المطابقة البيئية للمطار بالكامل.