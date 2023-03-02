وزير الطيران يشهد مراسم تسليم أولى طائرات مصر للطيران من طراز الإيرباص A321 NEO (صور)

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مراسم احتفال الشركة الوطنية “مصر للطيران” باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من مطار هامبورج بألمانيا لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التي تضم هذه الطراز إلى أسطولها.

حضر مراسم الإحتفال الذي أقيم بصالة ٤ بمطار القاهرة الدولى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و ميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من قيادات الطيران المدني وممثلي السفارات البريطانية والألمانية والفرنسية وممثلى شركتى إيرباص وبعض من الشخصيات الهامة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة.

مواصفات الطائرة الجديدة

وتتميز الطائرة الجديدة ” A321 neo “والتى تعد الأكبر ضمن عائلة A320 ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في إيرباص والتى تتميز بمقصورة ذات تصميم واسع، يتكون من فئتين ، وهما درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً، بالإضافة الى أن هذه الطائرة تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 25% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة.