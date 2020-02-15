«وزير الطيران» يستقبل أولى طائرات الإيرباص A320 neo (صور)

من أصل ١٥ طائرة تم التعاقد عليها لتشمل ٨ طائرات من طراز الإيرباص A320Neo و٧ طائرات من طراز الإيرباص A321Neo.

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، منذ قليل أولى طائرات مصر للطيران الجديدة بحروف تسجيل SU_GFJ من طراز إيرباص A320neo.

ووصلت الطائرة من مطار القاهرة قادمةً من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها، لتشمل ٨ طائرات من طراز الإيرباص A320Neo، و ٧ طائرات من طراز الإيرباص A321Neo.

ومن المقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة “إيركاب” لتكون بذلك أول شركة تُشغل معًا طرازي A320neo وA220 من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد في أسطولها الجوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك بحضور الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والطيار تامر جمال كبير طراز الإيرباص A320 بمصر للطيران ولفيف من قيادات الطيران المدني.

وهنأ وزير الطيران العاملين بمصر للطيران باستلام الطائرة الجديدة، مؤكدا أن تحديث أسطول مصر للطيران إحدى حلقات سلسلة تطوير قطاع الطيران المدني في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتكثيف الجهود للنهوض بهذا القطاع وجميع الشركات التابعة له.

وأضاف يأتي ذلك من خلال تطوير رؤية القطاع وترشيد الإنفاق والاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، نظرا لأن قطاع الطيران المدني يلعب دورا رئيسيا في استراتيجية التطوير للنهوض بالدولة المصرية

ومن جانبه، قال أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار خطة الدولة وتوجهات الوزارة لتطوير أسطول الناقل الوطني الرسمي لجمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع شركة إيرباص العالمية، فقد وصل عدد طائرات إيرباص التابعة لأسطول مصر للطيران حاليا إلى 22 طائرة، من بينها 8 طائرات من طراز 300-A220.

وأضاف أنه يأتي إضافة طرازي A320neo و A220 في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.

وتابع عادل أن هذه الطائرة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد.

كما تمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، كما أنها تتميز بتحديد الصيانة لها بالأشهر وليس بعدد ساعات التشغيل وهذا يوفر على شركة مصرللطيران التكلفة مما يتيح تحديد أسعار الرحلات ومدى تأثيرها علي التكلفة الربحية.

هذا وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة “سي إف إم إنترناشيونال”، فضلاً عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين وبما مجموعه 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال والتي توفر 48 بوصة (122 سنتيمتر) لكل مقعد، و126 مقعداً في الدرجة السياحية موفرة من 29 إلى 30 بوصة (74-76 سنتيمتر) للمقعد الواحد.