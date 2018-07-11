وزير الطيران يتفقد نادي إيروسبورت

دعاء محمودتفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى منشآت نادى ايرو سبورت فرع (ب) وكان فى استقباله طارق زكي رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية، وبدأت الجولة بتفقد المبنى الاجتماعي الذى أنشئ على مساحة 70 ألف متر ويتضمن قاعة حفلات كبرى تسع 400 فرد وعدة صالات متعددة الأغراض

دعاء محمود

تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى منشآت نادى ايرو سبورت فرع (ب) وكان فى استقباله طارق زكي رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية، وبدأت الجولة بتفقد المبنى الاجتماعي الذى أنشئ على مساحة 70 ألف متر ويتضمن قاعة حفلات كبرى تسع 400 فرد وعدة صالات متعددة الأغراض تستخدم في المؤتمرات والندوات وصالة بلياردو كبرى وصالة للشطرنج.

كما تفقد مبنى النادي الصحي والجيمانزيوم المجهز بأحدث المعدات، والملاعب الرياضية، بالاضافة إلى المكتبة والمساحات الخضراء وقاعات الطعام والكافيتريات التى تخدم أعضاء النادى.

واطلع على المشروعات الإنشائية بالنادى والتى تتضمن مجمع حمامات السباحة الاوليمبى وملعب كرة القدم الرئيسى وصالات الألعاب المغلقة، ووجه معاليه بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات واستكمال كافة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والاهتمام بالأنشطة الثقافية بما يحقق الاستفادة للأعضاء وأسرهم، وأكد أن الهدف الرئيسى من هذا الكيان الرياضى الكبير هو توطيد أواصر العلاقات الإنسانية والاجتماعية والأسرية بين العاملين بقطاع الطيران المدنى مع توفير مناخ رياضى متكامل لتنمية طاقات وقدرات العاملين وأبنائهم فى كافة الأنشطة الرياضية.