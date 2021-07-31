وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب الدولي لمتابعة حركة التشغيل

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني جولة تفقدية موسعة داخل مطار برج العرب الدولي للاطمئنان على انتظام سير العمل والحركة الجوية وجودة الخدمات المقدمة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي يشهدها المطار حالياًً .

وكذلك استطلاع مراحل تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالمطار .

بدأت الجولة بتفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات كبار الزوار للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه وزير الطيران بتوفير أعلى مستوى من الخدمات لجميع الركاب مع الإلتزام بجميع الإجراءات الصحية داخل المطار .

وخلال الجولة، اطمأن وزير الطيران على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج.

وأشاد بالتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية بالمطار والتى تعمل بتناغم وتنسيق مستمر من أجل الوقوف عن قرب لحل جميع المشاكل التى قد تعرقل سير حركة العمل داخل المطار.

الجدير بالذكر أن مطار برج العرب يشهد تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد والذى يعد اول مبنى ركاب صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية “جايكا”، بمساحة نحو 34 ألف م2، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 5 ملايين راكب سنويًّا، بدلاً من مليون راكب حالياً.

هذا فضلاً عن مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها داخل المطار وبخاصة الترماك الجديد الذى يتسع الى 20 طائرة متوسطة الحجم ، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي، بالإضافة إلى مشروعات خدمية للمسافرين والمودعين مثل موقف سيارات يسَع 1000 سيارة، إلى جانب منطقة خدمات ومحالّ تجارية ومحطة كهرباء فرعية وخزّان مياه.

وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران بضرورة الانتهاء من أعمال هذه المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء.